Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" победили "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Один из голов в составе победителей провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел число своих голов в НХЛ до 853, отставание от рекорда Гретцки сократилось до 41 гола.

Победа позволила "Вашингтону" завоевать путевку в плей-офф, в первом раунде которого он встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".