Поиск

Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" победили "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Один из голов в составе победителей провел российский нападающий Александр Овечкин. Он довел число своих голов в НХЛ до 853, отставание от рекорда Гретцки сократилось до 41 гола.

Победа позволила "Вашингтону" завоевать путевку в плей-офф, в первом раунде которого он встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСЖ разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал ЛЧ

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Умер чемпион мира по футболу немец Хельценбайн

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Непомнящий сыграл вничью с Гукешем на турнире претендентов

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });