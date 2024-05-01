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"Бавария" и "Реал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" и испанского "Реала" со счетом 2:2 завершили первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Мюнхене.

На 24-й минуте "Реал" повел в счете благодаря голу Винисиуса Жуниора.

На 53-й минуте Лерой Сане сравнял счет, а через четыре минуты Харри Кейн реализовал пенальти. Благодаря этому "Бавария" повела в счете, но его не удержала: на 83-й минуте Винисиус Жуниор провел ответный гол с пенальти.

Ответный матч пройдет 8 мая в Мадриде.

Борьбу за вторую путевку в финал поведут немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и французский "Пари Сен-Жермен". Они сыграют 1 мая в Дортмунде, 7 мая в Париже.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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