"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 одержали победу над "Сочи" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

На 53-й минуте Константин Тюкавин вывел "Динамо" вперед. Преимущество москвичей в счете продержалось полчаса: на 83-й минуте Сауль Гуарирапа провел ответный гол.

На 85-й минуте "Динамо" вновь повело в счете, ворота соперника поразил Бителло. Однако на 90-й гостям снова удалось отыграться, автором гола стал Игнасио Сааведра.

Но на 90+5 минуте московский клуб смог добиться победного счета, гол забил Муми Нгамале.

"Динамо" набирает 50 очков и выходит в лидеры турнирной таблицы. По дополнительным показателям он опережает "Краснодар" и "Зенит" (Санкт-Петербург), также набравшие по 50 очков. При этом у "Зенита" имеется игра в запасе.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место, 20 очков.