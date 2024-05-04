"Краснодар" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 0:1 потерпели поражение от грозненского "Ахмата" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

На 46-й минуте ворота "Краснодара" поразил Мохамед Конате.

"Краснодар" - один из лидеров чемпионата России. У него 50 очков, по дополнительным показателям команда уступает занимающему первое место "Зениту" (Санкт-Петербург). Однако у "Зенита" имеется игра в запасе: в воскресенье он сыграет в Воронеже с местным "Факелом".

"Ахмат" - на десятом месте, 32 очка.