Поиск

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 0:1 потерпели поражение от грозненского "Ахмата" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

На 46-й минуте ворота "Краснодара" поразил Мохамед Конате.

"Краснодар" - один из лидеров чемпионата России. У него 50 очков, по дополнительным показателям команда уступает занимающему первое место "Зениту" (Санкт-Петербург). Однако у "Зенита" имеется игра в запасе: в воскресенье он сыграет в Воронеже с местным "Факелом".

"Ахмат" - на десятом месте, 32 очка.

футбол РПЛ Краснодар Ахмат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

Илич стал главным тренером ФК "Пари НН"

Андрей Рублев вышел в финал турнира Masters в Мадриде

Полузащитник Марко Ройс покинет "Боруссию" по окончании сезона

Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира Masters в Мадриде

"Балтика" сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Сборная России по футболу в июне сыграет с Белоруссией

"Боруссия" обыграла ПСЖ в первом матче полуфинала ЛЧ

"Спартак" победил "Динамо" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Спартак" победил "Динамо" и вышел в финал Пути регионов Кубка России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });