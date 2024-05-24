Хави все же покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" объявила о решении расстаться с главным тренером и экс-футболистом команды Хави.

"Барселона" хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему всяческих удач", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Хави возглавил "Барселону" осенью 2021 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании. Испанец – воспитанник клуба и продолжительное время играл в его составе, завоевал 25 титулов.

В январе сообщалось, что Хави покинет пост главного тренера команды по окончании сезона, однако в апреле президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил, что тот продолжит здесь работу.