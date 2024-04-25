Хави передумал покидать пост главного тренера "Барселоны"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Барселоны Хави, анонсировавший уход из команды по окончании сезона, продолжит работу в клубе. Об этом заявил президент футбольного клуба Жоан Лапорта.

"Я рад сообщить, что Хави продолжит работу в качестве тренера основной команды "Барсы", - приводит слова Лапорты пресс-служба "Барселоны".

В январе 44-летний Хави объявил, что по окончании сезона-2023/24 уйдет в отставку. Свое заявление он озвучил после проигранного "Вильярреалу" матча чемпионата Испании со счетом 3:5. Тогда он заверил, что покинет "Барселону", даже если она выиграет Лигу чемпионов (в результате команда дошла в ЛЧ только до четвертьфинала).

В чемпионате Испании "Барселона" занимает сейчас второе место, за шесть туров до финиша отставая от "Реала" на 11 очков.

Хави возглавил "Барселону" осенью 2021 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании. Испанец – воспитанник клуба и продолжительное время играл в его составе, завоевал 25 титулов.