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Хави объявил, что покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Хави заявил, что по окончании сезона-2023/24 уйдет в отставку.

С заявлением Хави выступил на пресс-конференции после проигранного в субботу "Вильярреалу" матча чемпионата Испании со счетом 3:5.

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"Прежде чем вы зададите мне соответствующие вопросы, я хотел бы объявить, что с 30 июня я больше не буду тренером "Барсы". Это решение, которое я принял вместе с руководством клуба. Я думаю, что клубу необходима смена направления. Я это делаю ради блага игроков, которые, я верю, будут спокойнее. Сейчас же мы играем с большим напряжением", - приводит слова Хави AS.

44-летний специалист уточнил, что не поменяет своего решения, даже если по ходу сезона "Барселона" выиграет Лигу чемпионов УЕФА.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 21 матче 44 очка. На десять баллов команда отстает от лидирующего "Реала".

Хави возглавил "Барселону" осенью 2021 года, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании. Испанец – воспитанник клуба и продолжительное время играл в его составе, завоевал 25 титулов.

футбол Хави Барселона
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