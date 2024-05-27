Поиск

Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил индийца Сумита Нагала в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Хачанов в мировом рейтинге занимает 18-е место, Нагал – 95-е.

Во втором Круге Хачанов сыграет с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия, №145 в рейтинге мира) – Маркос Хирон (50).

Ранее из россиян во второй круг мужского одиночного разряда вышел Андрей Рублев (6), выбыл из соревнования Аслан Карацев.

Андрей Рублев Аслан Карацев Карен Хачанов Roland Garros теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

Тюкавин признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сезона

Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею

"Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Семаком

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });