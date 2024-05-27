Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил индийца Сумита Нагала в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Хачанов в мировом рейтинге занимает 18-е место, Нагал – 95-е.

Во втором Круге Хачанов сыграет с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия, №145 в рейтинге мира) – Маркос Хирон (50).

Ранее из россиян во второй круг мужского одиночного разряда вышел Андрей Рублев (6), выбыл из соревнования Аслан Карацев.