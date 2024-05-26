Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил японца Таро Дэниэла в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

В мировом рейтинге Рублев занимает шестое место, Дэниэл – 81-е.

Следующим соперником россиянина на Roland Garros будет победитель пары Педро Мартинес (Испания, №49 рейтинга мира) – Тьяго Тиранте (Аргентина, 109).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии.