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Рублев вышел во второй круг Roland Garros

Рублев вышел во второй круг Roland Garros
Фото: Dan Istitene/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил японца Таро Дэниэла в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

СпортОпределились соперники россиян по первому кругу Roland GarrosЧитать подробнее

В мировом рейтинге Рублев занимает шестое место, Дэниэл – 81-е.

Следующим соперником россиянина на Roland Garros будет победитель пары Педро Мартинес (Испания, №49 рейтинга мира) – Тьяго Тиранте (Аргентина, 109).

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии.

Андрей Рублев Roland Garros теннис
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