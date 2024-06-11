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Рекордсмен чемпионатов мира по футболу возглавил клуб второй Бундеслиги

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Мирослав Клозе возглавил немецкую команду "Нюрнберг". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Мирослав Клозе подписал контракт в качестве нового главного тренера клуба "Нюрнберг" во вторник утром", - говорится в сообщении.

46-летний Клозе завершил игровую карьеру в 2016 году, после этого работал в тренерских штабах сборной Германии, мюнхенской "Баварии". В сезоне-2022/23 был главным тренером австрийской команды "Райндорф Альтах".

Будучи игроком, значительную часть титулов завоевал в "Баварии", став, в частности, двукратным чемпионом Германии. В сборной Германии Клозе выиграл ЧМ-2014. В общей сложности на чемпионатах мира забил 16 мячей, что является рекордом турнира.

Что касается "Нюрнберга", она сейчас представляет вторую Бундеслигу.

футбол Мирослав Клозе Германия Нюрнберг
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