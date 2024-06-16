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"Эдмонтон" сократил отставание от "Флориды" в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" с крупным счетом одолели "Флориду" в четвертом матче серии финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Эдмонтона" завершилась со счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0).

В составе "Флориды" гол забил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, сократился до 3-1 в пользу "Флориды". Следующий матч пройдет в ночь на 19 июня по московскому времени на льду "Флориды".

хоккей Национальная хоккейная лига Кубок Стэнли Владимир Тарасенко
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