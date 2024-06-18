Россияне заработали 244 медали за пять соревновательных дней Игр БРИКС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по-прежнему уверенно лидирует в медальном зачете проходящих в Казани Игр БРИКС.

По итогам прошедших пяти соревновательных дней отечественные спортсмены заработали 114 золотых, 80 серебряных, 49 бронзовых медалей.

Второе место в общем зачете занимает Белоруссия (19, 36, 11), третье – Китай (17, 11, 8).

Соревнования будут проходить до 23 июня, россияне выступают под государственной символикой РФ.