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Антон Заболотный покинул ЦСКА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Антон Заболотный завершил выступления в составе ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

У 33-летнего спортсмена истек срок действия контракта с армейским клубом.

Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако продолжительное время играл в других клубах – в частности, в "Зените", с которым выиграл чемпионат России-2018/19.

В ЦСКА Заболотный вернулся в 2021 году, провел в составе команды 104 матча, забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач. Вместе с армейцами он выиграл Кубок России-2022/23.

Зенит ЦСКА футбол Антон Заболотный
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