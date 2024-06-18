Футболист сборной Белоруссии Шуманский перешел в ЦСКА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Шуманский подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт с 19-летним форвардом рассчитан до лета 2029 года.

Предыдущим клубом футболиста сборной Белоруссии был "Арис", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Кипра. До этого защищал цвета БАТЭ, выиграв Суперкубок Белоруссии.

В минувшем сезоне в "Арисе" Шуманский забил три гола и сделал две голевые передачи.