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Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"
Футболист Федор Смолов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Федор Смолов стал игроком "Краснодара", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Форвард, чей контракт с "Динамо" истек, перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. Он подписал с кубанским клубом соглашение на год.

34-летний Смолов играл за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе команды он забил 64 гола – это лучший результат в истории клуба. Кроме того, он выступал за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Локомотив", "Сельту".

На его счету 45 матчей и 16 голов за сборную России.

Федор Смолов футбол
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