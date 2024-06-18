Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Футболист Федор Смолов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Федор Смолов стал игроком "Краснодара", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Форвард, чей контракт с "Динамо" истек, перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. Он подписал с кубанским клубом соглашение на год.

34-летний Смолов играл за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе команды он забил 64 гола – это лучший результат в истории клуба. Кроме того, он выступал за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Локомотив", "Сельту".

На его счету 45 матчей и 16 голов за сборную России.