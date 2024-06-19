"Эдмонтон" победил "Флориду" в пятом матче серии финала Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" одолели "Флориду" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) в пользу "Эдмонтона".

В результате "Эдмонтон" вновь сократил отставание в серии. Счет по победам – 3-2 в пользу "Флориды".

Серия длится до четырех побед. Следующий матч пройдет в ночь на 22 июня по московскому времени на льду "Эдмонтона".