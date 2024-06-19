Поиск

"Эдмонтон" победил "Флориду" в пятом матче серии финала Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Эдмонтона" одолели "Флориду" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) в пользу "Эдмонтона".

В результате "Эдмонтон" вновь сократил отставание в серии. Счет по победам – 3-2 в пользу "Флориды".

Серия длится до четырех побед. Следующий матч пройдет в ночь на 22 июня по московскому времени на льду "Эдмонтона".

НХЛ хоккей Флорида Эдмонтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне завоевали 131 золотую медаль за шесть дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Португалии победила Чехию в матче чемпионата Европы

Евро-2024

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Даниил Медведев заявлен для участия в Олимпиаде

Евро-2024

Сборная Турции обыграла Грузию на чемпионате Европы

Антон Заболотный покинул ЦСКА

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Федор Смолов вернулся в "Краснодар"

Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Халле

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

Россияне заработали 244 медали за пять соревновательных дней Игр БРИКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });