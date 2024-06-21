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Бывшая российская теннисистка Грачева попала в состав сборной Франции на ОИ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Франции по теннису включил Варвару Грачеву в состав команды для участия в летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Состав опубликован на сайте Федерации тенниса Франции.

Варвара Грачева родилась в Москве и до лета 2023 года выступала под российским флагом, а после введения санкций – в качестве нейтрального атлета. После этого она сменила российское гражданство на французское и теперь выступает под флагом Франции.

В настоящий момент Грачева занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 69-е место и пока не выиграла ни одного турнира WTA.

Варвара Грачева теннис Франция WTA
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