Поиск

WTA заявила теннисистку Грачеву под флагом Франции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Варвара Грачева официально стала представлять Францию, следует из ее профиля на сайте Женской теннисной ассоциации.

Теперь к профилю теннисистки прикреплен флаг Франции, тогда как у россиянок символика РФ вследствие санкций вообще отсутствует.

О решении Грачевой сменить российское гражданство на французское сообщалось еще в марте, однако до сих пор она выступала в качестве нейтрального атлета (требование для теннисистов из России и Белоруссии).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева занимает сейчас 43-е место. К настоящему моменту она не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном и парном разряде. Лучшее ее достижение на турнирах Большого шлема – выход в третий круг Australian Open, Roland Garros и Us Open.

Известно, что с 2016 года Грачева тренируется во Франции.

Варвара Грачева турнир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Немецкий футболист Гюндоган перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Испанский теннисист Алькарас вновь стал первой ракеткой мира

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

Теннисист Бублик победил Рублева в финале турнира в Германии

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

В Москве отменены все футбольные матчи в связи с режимом КТО

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Германии

"Зенит" выкупил бразильца Мантуана у "Коринтианса"

Хачанов снялся с турнира в Уимблдоне из-за травмы

НХЛ отказалась от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами

Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });