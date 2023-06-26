WTA заявила теннисистку Грачеву под флагом Франции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Варвара Грачева официально стала представлять Францию, следует из ее профиля на сайте Женской теннисной ассоциации.

Теперь к профилю теннисистки прикреплен флаг Франции, тогда как у россиянок символика РФ вследствие санкций вообще отсутствует.

О решении Грачевой сменить российское гражданство на французское сообщалось еще в марте, однако до сих пор она выступала в качестве нейтрального атлета (требование для теннисистов из России и Белоруссии).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева занимает сейчас 43-е место. К настоящему моменту она не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном и парном разряде. Лучшее ее достижение на турнирах Большого шлема – выход в третий круг Australian Open, Roland Garros и Us Open.

Известно, что с 2016 года Грачева тренируется во Франции.