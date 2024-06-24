Бетербиев уверен в победе Батыргазиева и Гаджимагомедова в титульных боях WBA

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO россиянин Артур Бетербиев считает, что его соотечественники Альберт Батыргазиев и Муслим Гаджимагомедов успешно выступят на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" 12 июля.

"И Муслим, и Альберт — очень достойные и сильные боксеры. Они уже многого добились в боксе, но всегда есть к чему стремиться. Соперники не из простых, но думаю, у ребят все получится, и они порадуют зрителей 12 июля. Желаю им только побед!" - приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов будет бороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем. Этот 12-раундовый поединок возглавит шоу, которое будет организовано промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.