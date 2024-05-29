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Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев встретится с ирландцем Джоно Кэрроллом в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

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Бой, рассчитанный на 12 раундов, пройдет в подмосковном Серпухове 12 июля в рамках турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

На счету 25-летнего Батыргазиева на профессиональном ринге десять побед в десяти поединках. Семь из них завершились досрочно. 32-летний Кэрролл победил в 24 боях (семь – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Шоу в Серпухове будет организовано Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией СОЮЗ.

Альберт Батыргазиев IBA бокс
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