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Гаджимагомедов проведет бой за пояс WBA 12 июля в Серпухове

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов проведет бой за пояс чемпиона мира по версии WBA. 12-раундовый бой с китайцем Чжаном Чжаосинем пройдет 12 июля в Серпухове и возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA",

Гаджимагомедов 12 июля в Серпухове проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA на турнире "Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA", организованный промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

На счету Гаджимагомедова на профессиональном ринге три поединка, во всех он победил (в двух – нокаутом). Чжан Чжаосин выиграл 12 боев (семь – нокаутом), в двух проиграл, один бой завершился вничью.

В со-главном событии турнира олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).

Шоу 12 июля состоится на специально возведенной арене "Колизей IBA".

Альберт Батыргазиев бокс IBA Муслим Гаджимагомедов
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