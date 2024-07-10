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Гаджимагомедов уверен, что победит боксера из Китая досрочно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов предположил, что к 10-му раунду победит китайца Чжана Чжаосиня в поединке за завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте 12 июля в Серпухове.

"Мне предстоит поединок против терпеливого боксера. Он принимает на себя много ударов, но потом может контратаковать. Я принял это во внимание, особенно по его последнему бою с Евгением Романовым. Моему сопернику стоит ждать очень тяжелый бой, который, скорее всего, не пройдет всю дистанцию. В общем, я обещаю добиться досрочной победы. Думаю, к 10 раунду мы завершим бой", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

Чжан Чжосинь, в свою очередь, считает, что сам победит россиянина.

"Я приехал из Китая, нахожусь в предвкушении своего поединка 12 июля с Муслимом Гаджимагомедовым. Я верю в себя, я добьюсь победы!", - сказал он.

Поединок пройдет в статусе главного поединка турнира "Ночь чемпионов IBA".

бокс Муслим Гаджимагомедов Чжан Чжосинь
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