Поиск

Боец Акопян уверен в успехе Батыргазиева и Гаджимагомедова в титульных боях WBA

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боец Лендруш Акопян выразил уверенность в том, что российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыгразиев добьются побед в титульных поединках WBA на турнире "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.

"Я уверен, если они выполнят свой план на бой, то обоих ждет победа в противостоянии, несмотря на высокую конкуренцию в этих боях. Такое событие нельзя пропустить, потому что крайне редко проводятся международные поединки такого уровня, а тем более титульные противостояния. Говоря в целом, такие мероприятия являются признаком оттепели к российскому боксу. Желаю успехов и побед Батыргазиеву и Гаджимагомедову!" - сказал Акопян "Интерфаксу".

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и китайцем Чжаном Чжаосинем возглавит турнир.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

Альберт Батыргазиев бокс Лендруш Акопян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Евро-2024

Сборная Франции по пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Франции по пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро
Евро-2024

Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция

Онлайн четвертьфинала Евро. Португалия - Франция
Евро-2024

Сборная Испании победила Германию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Испании победила Германию и вышла в полуфинал Евро
Евро-2024

Онлайн четвертьфинала Евро. Испания - Германия

Онлайн четвертьфинала Евро. Испания - Германия

Первая ракетка России выбыла из Уимблдона

Okko приобрел права на показ футбольных еврокубков в России

Евро-2024

Турецкого футболиста отстранили на две игры за провокационный жест на Евро

Хачанов проиграл 220-й ракетке мира на Уимблдоне

Евро-2024

В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за провокационного жеста турецкого футболиста на Евро-2024

Первая ракетка России не проиграла ни гейма во втором круге Уимблдона

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });