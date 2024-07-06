Боец Акопян уверен в успехе Батыргазиева и Гаджимагомедова в титульных боях WBA

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боец Лендруш Акопян выразил уверенность в том, что российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыгразиев добьются побед в титульных поединках WBA на турнире "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.

"Я уверен, если они выполнят свой план на бой, то обоих ждет победа в противостоянии, несмотря на высокую конкуренцию в этих боях. Такое событие нельзя пропустить, потому что крайне редко проводятся международные поединки такого уровня, а тем более титульные противостояния. Говоря в целом, такие мероприятия являются признаком оттепели к российскому боксу. Желаю успехов и побед Батыргазиеву и Гаджимагомедову!" - сказал Акопян "Интерфаксу".

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и китайцем Чжаном Чжаосинем возглавит турнир.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.