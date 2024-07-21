Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Австралиец Оскар Пиастри (McLaren) выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1" - это первая победа в карьере пилота.

Вторым пришел его напарник по команде Ландо Норрис. Он лидировал, но за три круга до финиша пропустил Пиастри вперед после неоднократных просьб команды. В переговорах это объяснялось тем, что Норрис после пит-стопа должен был оставаться перед Хэмилтоном, а Пиастри - держать темп.

Третьим финишировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), для него это 200-й подиум в карьере.

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