Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК во время Олимпиады в Париже

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока полномочий, сообщается на сайте МОК в пятницу.

"Вновь избранные члены МОК в Париже заменят четырех выбывающих членов комиссии атлетов МОК: Даниэль Гюрта (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия), Елена Исинбаева (легкая атлетика, Россия), Сын Мин Рю (настольный теннис, Республика Корея)", - сообщается на сайте в пятницу.

На их позиции претендуют 29 кандидатов в 15 видах спорта, отмечается в сообщении.

В нем также сообщается, что выборы состоятся во время Олимпиады а Париже, и все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, будут иметь право проголосовать за четырех кандидатов. Срок их полномочий составит восемь лет.

Исинбаева была избрана в комиссию атлетов МОК в 2016 году.