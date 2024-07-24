Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток нынешнего века по версии ESPN.

Выше нее располагаются только сестры Серена и Винус Уильямс (США), занимающие первое и второе места соответственно.

Также в первой десятке рейтинга присутствуют Жюстин Энен (Бельгия), Ига Свентек (Польша), Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Анжелик Кербер (Германия), Амели Моресмо (Франция).

Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема, 36 титулов WTA. В 2020 году завершила карьеру.