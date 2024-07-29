В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Качество воды в реке Сена в Париже вынудило второй день подряд отменить тренировку триатлонистов, которым здесь предстоит провести плавательный этап в рамках Олимпиады-2024. Об этом сообщает Associated Press.

Однако организаторы настроены оптимистично. Они считают, что спортсмены смогут здесь выступить согласно графика: проведение соревнований запланировано на вторник. В руководстве World Triathlon рассчитывают на солнечную погоду и более высокую температуру на протяжении следующих 36 часов. Это должно помочь повысить качество воды, которая сильно загрязнилась из-за постоянных дождей.

Более века в Сене было запрещено плавать. С 2015 года организаторы Олимпиады потратили более 1 млрд фунтов (1,18 млрд евро) на подготовку воды к Играм. Они обещают, что впоследствии и простые парижане смогут плавать и купаться в столичной реке.

Триатлон как правило стартует с плавания, затем участники продолжают гонку на велосипедах, а на заключительном этапе переходят на бег.