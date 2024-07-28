Тренировка триатлонистов-олимпийцев отменена из-за грязной воды в Сене

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Качество воды в парижской реке Сене заметно ухудшилось после проливных дождей. В результате решено отменить первую тренировку триатлонистов, которая должна была пройти в воскресенье в рамках Олимпиады-2024.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов, соревнования должны пройти согласно графику.

Соревнования мужчин запланированы на вторник, 30 июля. На следующий день должны выступить женщины. Перед этим должны были пройти две тренировки. Вторая запланирована на понедельник, 29 июля.

Дождь в Париже продолжался более 24 часов, и организаторы признают, что это несомненно повлияет на чистоту воды в реке. При этом на последующие дни прогноз погоды благоприятный.

Более века в Сене было запрещено плавать. С 2015 года организаторы Олимпиады потратили более 1 млрд фунтов (1,18 млрд евро) на подготовку воды к Играм. Они обещают, что впоследствии и простые парижане смогут плавать и купаться в столичной реке.

Программа очистки включала в себя сооружение подземного водохранилища в центре Парижа, обновление системы канализации, модернизацию очистных сооружений предприятий.

С начала лета из-за неудовлетворительного качества воды сохранялась обеспокоенность относительно возможности проведения на Сене олимпийских заплывов по программам марафонского плавания и триатлона.

Сообщалось, что если к началу соревнований возникнут сомнения относительно чистоты Сены, организаторы подготовили запасные варианты.