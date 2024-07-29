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Джокович победил Надаля на Олимпиаде

Джокович победил Надаля на Олимпиаде
Победитель Новак Джокович получает поздравления от Рафаэля Надаля
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге теннисного турнира Олимпиады в мужском одиночном разряде.

Результат – 6:1, 6:4 в пользу серба, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимающим второе место. Надаль – 161-я ракетка мира.

Оба спортсмена – многократные победители турниров Большого шлема. Надаль при этом – двукратный чемпион ОИ, Джокович является бронзовым олимпийским призером.

Между тем, Надаль еще не покидает Олимпиаду, вместе с Карлосом Алькарасом он еще сыграет в парном разряде ОИ.

Что касается состоявшейся в понедельник встречи, она оказалась 60-й между соперниками. Счет по победам - 31-29 в пользу серба.

Новак Джокович теннис ОИ Рафаэль Надаль
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