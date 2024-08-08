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МОК заявил о планах наградить российских фигуристов бронзой ОИ-2022

Накануне в Париже вручили золотые и серебряные медали сборным США и Японии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) собирается вручить российским фигуристам бронзовые медали за командный турнир Олимпиады 2022 года, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.

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"МОК относится с уважением к решению CAS и вручит бронзовые медали в надлежащее время", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о сроках вручения медалей российским фигуристам.

25 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции российских фигуристов, Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России на лишение сборной команды страны золота Олимпиады в Пекине 2022 года. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил, начиная с 25 декабря 2021 года, Россия оказалась на третьем месте. Сборная США поднялась на первое место, Япония заняла второе. Вручение золотых и серебряных медалей состоялось 7 августа во время Олимпиады в Париже.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) поясняли, что "ISU находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги для третьего места".

МОК
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