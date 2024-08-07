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Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022

Американским фигуристам вручили выигранное россиянами золото ОИ-2022
Фото: Michael Reaves/Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Париже состоялась церемония награждения победителей командного турнира по фигурному катанию, прошедшего на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

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После перераспределения наград чемпионом в этой дисциплине объявлена сборная США.

Изначально командный турнир ОИ-2022 выиграла сборная России, однако результат выступившей в ее составе Камилы Валиевой аннулировали, обвинив ее в употреблении допинга. По сумме баллов российская команда откатилась на третье место. Со второго на первое поднялась сборная США, с третьего на второе – Япония. Поскольку разбирательства по делу Валиевой пришлись на время ОИ в Пекине, церемонию награждения перенесли на более поздний срок.

В Париже наградили только американцев и японцев; российскую команду на церемонию не пригласили.

На бронзу также претендовала сборная Канады, занявшая на турнире четвертое место. Канадская сторона просьбу аннулировать результат россиян в целом. Однако Спортивный арбитражный суд в этой просьбе отказал.

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