Умер трехкратный олимпийский чемпион по гребле Иванов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион Олимпийских игр по академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком", - заявил глава федерации Алексей Свирин.

"Память о Вячеславе Николаевиче Иванове будет жизненно важной частью истории российского гребного спорта. Он навсегда останется в наших сердцах как яркий пример преданности, трудолюбия и безусловного патриотизма. Мы помним и будем вечно чтить память о великом спортсмене и человеке Вячеславе Иванове", - добавил он.

Иванов выигрывал золото Олимпийских игр в 1956, 1960 и 1964 годах в соревнованиях одиночников.