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Умер олимпийский чемпион по гребле Ешинов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Победитель Олимпиады-1976 по академической гребле Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта.

Уточняется, что Ешинов умер посоле продолжительной болезни.

"Федерация гребного спорта России скорбит и выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Помимо золота ОИ, Ешинов дважды выигрывал чемпионат мира, становился чемпионом Европы, неоднократным чемпионом СССР.

Владимир Ешинов гребной спорт академическая гребля
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