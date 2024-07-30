Умер олимпийский чемпион по гребле Ешинов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Победитель Олимпиады-1976 по академической гребле Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта.

Уточняется, что Ешинов умер посоле продолжительной болезни.

"Федерация гребного спорта России скорбит и выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Помимо золота ОИ, Ешинов дважды выигрывал чемпионат мира, становился чемпионом Европы, неоднократным чемпионом СССР.