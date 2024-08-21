В Москве впервые в истории пройдут старты по триатлону на длинной и средней дистанции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Москве 24-25 августа пройдет фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 2024.

"В этом году участникам представится уникальная возможность испытать себя на "железной" и "полужелезной" дистанциях в самом центре столицы. Также в рамках мероприятия пройдут беговая эстафета на 10 км, забег на 5 км, соревнования по дуатлону и триатлону среди детей и детские забеги", - говорится в сообщении организаторов

Главной особенностью фестиваля станет то, что он пройдет сразу на двух спортивных локациях столицы - в Крылатском и Лужниках.

24 августа с утра вдоль Гребного канала в Крылатском пройдут забеги 10K Team Run - для эстафетных команд из двух или четырех человек на 10 км, 5K Run - забег для всех желающих на 5 км и Kids Run на 500 м и 1000 м для детей до 12 лет.

Помимо этого, 24 августа также пройдет Детский кубок ФТР, в рамках которого спортсмены в возрасте от 4 до 6 лет смогут посоревноваться в дуатлоне – виде триатлона, состоящего из двух дисциплин и трех этапов: бег, велогонка и бег. А участников от 7 до 14 лет ждут классические триатлонные гонки.

Второй день будет посвящен ключевым соревнованиям фестиваля - гонкам по триатлону на "железной" и "полужелезной" дистанциях.

"Событие имеет исторический характер: ранее таких масштабных соревнований по триатлону с таким географическим покрытием столицы не проводилось. На "железной" дистанции предстоит преодолеть: 3,8 км в рамках плавательного этапа, 180 км велогонки и 42,2 км в рамках забега. Для "полужелезной"- соответсвенно: 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21 км бега", - заявили организаторы.

"С волнением мы готовились к фестивалю в Москве, значимость которого невозможно переоценить. Быть частью такого исторического события - это невероятный опыт. Я надеюсь, что благодаря соревнованиям в самом сердце столицы еще больше человек захотят попробовать себя в триатлоне или просто приобщиться к спорту, так как насыщенная программа позволяет поучаствовать в различных беговых форматах в первый день фестиваля. Большая благодарность Федерации триатлона России за слаженную работу в подготовке этого важного события!" – рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

"Раньше центровые длинные дистанции проходили только в Сочи и Санкт-Петербурге. Очень хотелось, чтобы к этим локациям присоединилась и наша столица. Каждый человек выбирает для себя знаковое место. Для многих триатлетов Москва — это самая желанная локация. Это первая железная дистанция в одной из мировых столиц.

Москва — это уникальный город с великолепными видами и абсолютно разными локациями. Мне кажется, что даже можно забыть, что ты едешь какое-то дикое количество времени, потому что ты будешь постоянно наблюдать самые разные пейзажи", – заявила, в свою очередь, президент Федерации триатлона России и руководитель оргкомитета старта "ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226" Ксения Шойгу.