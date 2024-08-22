Мешков назначен главным арбитром на матч "Зенит" - "Спартак"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Центральный матч шестого тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" обслужит главный судья Виталий Мешков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян. За работу на системе ВАР будет отвечать Сергей Иванов, ассистент – Сергей Цыганок.

Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и стартует в 17:30 мск.

В турнирной таблице "Зенит" сейчас занимает первое место, набрав 13 очков. "Спартак" - на четвертой строчке, 10 баллов.