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Медведев вышел во второй круг US Open

Медведев вышел во второй круг US Open
Фото: INSTARimages/ABACA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом круге турнира Большого шлема US Open в США.

Результат – 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место и является первой ракеткой России. Лайович – на 66-м месте.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия, 51) – Хамад Медьедович (Сербия, 137).

US Open Даниил Медведев теннис
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