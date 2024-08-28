Медведев вышел во второй круг US Open

Фото: INSTARimages/ABACA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Душана Лайовича в первом круге турнира Большого шлема US Open в США.

Результат – 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место и является первой ракеткой России. Лайович – на 66-м месте.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Фабиан Марожан (Венгрия, 51) – Хамад Медьедович (Сербия, 137).