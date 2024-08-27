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Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила колумбийку Марию Осорио-Серрано в первом круге турнира Большого шлема US Open.

Результат – 6:2, 7:6 (7:4) в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 23-е место, Осорио-Серрано – 82-е.

Следующей соперницей россиянки будет 59-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер.

Андреева на Олимпиаде-2024 в Париже вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером в парном турнире.

US Open теннис Диана Шнайдер Мирра Андреева
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