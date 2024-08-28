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Титульный бой по К-1 между Пономаревым и Эйнаудом пройдет в рамках Ural FC 8

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) официально анонсирует свое восьмое номерное шоу, которое состоится 16 октября в Перми.

В рамках турнира Ural FC 8 пройдет титульный поединок в весе до 85 кг по правилам К-1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом. Бой в рамках турнира "Кубок губернатора Пермского края" будет состоять из пяти раундов по три минуты.

Уроженец Соликамска Пермской области Пономарев является заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу. Он двукратный чемпион мира и Европы (WAKO), двукратный финалист чемпионатов мира К-1, пятикратный обладатель Кубка мира (WAKO), финалист мирового Гран-при К-1 (WAKO), восьмикратный чемпион России по кикбоксингу. По профессионалам Пономарев становился чемпионом России (WAKO) и чемпионом мира по версии Fair Fight. Его профессиональный рекорд составляет 11 побед и два поражения.

Эйнауд – действующий чемпион мира по муай-тай. В его статистике 35 побед, восемь поражений и две ничьи. Бой Пономарева и Эйнауда состоится в рамках главного карда турнира Ural FC 8.

Напомним, что дебютный турнир лиги Ural FC прошел именно в Перми 1 июля 2022 года. Ural FC также организовывал мероприятие 19 октября 2023 года в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Перми.

Ural FC
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