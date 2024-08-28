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"Динамо" разгромило "Крылья", "Локомотив" крупно обыграл "Химки" в Кубке России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 5:1 обыграли самарские "Крылья Советов" в домашнем матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

В составе "Динамо" два гола забил Виктор Окишор (21, 45+1 минуты), по одному – Денис Боков (9), Ярослав Гладышев (57) и Денис Макаров (83).

В группе А по 6 очков набрали московские "Спартак" и "Динамо", а также махачкалинский "Анжи". У "Крыльев Советов" очков нет.

В другом матче игрового вечера московский "Локомотив" со счетом 4:0 взял верх над "Химками" в Москве. Дубль оформил Тимур Сулейманов (43, 57), по разу отличились Егор Погостнов (4) и Дмитрий Радиковский (81).

"Локомотив" лидирует в группе В (9 очков), далее идут "Ростов" (6), "Химки" (3) и "Оренбург" (0).

Крылья Советов Динамо Локомотив Химки футбол
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