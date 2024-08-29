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Определились соперники клубов Головина и Сафонова в основном раунде ЛЧ

Определились соперники клубов Головина и Сафонова в основном раунде ЛЧ
Александр Головин в матче "Монако"
Фото: Isosport/MB Media/Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, по ее итогам определились соперники каждого из участников. В сезоне-2024/25 турнир пройдет по обновленному формату, главная его особенность: команд объединит одна таблица, они не будут разделены на группы.

В соревновании примут участие 36 команд, в том числе две, в заявке которых присутствуют российские игроки – "Монако" (полузащитник Александр Головин), "Пари Сен-Жермен" (вратарь Матвей Сафонов).

Соперники "Монако": "Барселона", "Интер", "Бенфика", "Арсенал", "Црвена Звезда", "Динамо" (Загреб), "Астон Вилла", "Болонья".

Соперники ПСЖ: "Манчестер Сити", "Бавария", "Атлетико", "Арсенал", ПСВ, "Зальцбург", "Жирона", "Штутгарт".

Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Александр Головин Пари Сен-Жермен Монако Матвей Сафонов футбол Лига чемпионов УЕФА
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