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"Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:0 одолели немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На 74-й минуте счет открыл Даниэль Карвахаль, на 83-й преимущество "Реала" в счете закрепил Винисиус Джуниор.

Последний матч в клубной карьере провел полузащитник "Реала" немец Тони Кроос. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Последним его турниром в игроков карьере будет чемпионат Европы в германии летом этого года.

Победа сделала "Реал" 15-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ему Кубка чемпионов), мадридский клуб является рекордсменом по числу титулов в главном клубном турнире Европы. Второе место занимает итальянский "Милан" (7), в топ-5 также входят немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" (по 6), испанская "Барселона" (5).

Советские и российские клубы Кубок чемпионов/Лигу чемпионов не выигрывали ни разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА Реал Боруссия Боруссия Дортмунд
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