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Путин назвал чушью и бредом участие трансгендеров в женских соревнованиях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что участие трансгендерных людей в соревнованиях убивает женский спорт.

"Они (трансгендеры) убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт", - сказал Путин в понедельник в ходе общения со школьниками в Кызыле.

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"Ведь любой мужчина может объявить себя женщиной, просто объявить, и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, тем более первые места", - пояснил президент.

Он напомнил о подобном случае на Олимпийских играх в Париже, где, по словам Путина, "человек, который объявил себя женщиной, нокаутировал настоящую женщину, и сломал ей нос". Он спросил у школьницы, как она к этому относится. Девочка ответила, что считает это не очень справедливым по отношению к тем спортсменкам, которые долго готовились к соревнованиям.

"Я сейчас только что говорил о том, что нужно уметь проявлять гибкость, чтобы победить. Но вы сейчас совсем уж гибко - не очень справедливо. Это вообще не справедливо! Это чушь! Бред!" - заявил Путин.

Прошедшая в Париже Олимпиада-2024 оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.

Владимир Путин Олимпиада
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