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Итальянская боксерша получила травму после первого удара спортсмена-трансгендера

Итальянская боксерша получила травму после первого удара спортсмена-трансгендера
Фото: Richard Pelham/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Итальянка Анджела Карини предположительно сломала нос в поединке против представляющей Алжир Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает Independent.

Бой завершился на 46-й секунде после первого же удара Хелиф. Пропустив этот удар, спортсменка из Италии со слезами на глазах отказалась продолжать поединок, несмотря на попытки соперницы утешить ее.

Иман Хелиф ранее была мужчиной, а сменив пол, не смогла пройти тест на гендерную принадлежность. Карини признается, что никогда за карьеру не получала столь сильных ударов. В свою очередь, Хелиф на вопросы журналистов предпочла не отвечать.

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