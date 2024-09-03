"Локомотив" впервые стал обладателем Кубка открытия КХЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли магнитогорский "Металлург" в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ-2024/25.

Результат встречи в Магнитогорске – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу ярославцев.

В составе "Локомотива" голы провели Артур Каюмов (33-я минута, в большинстве), Никита Кирьянов (33), Максим Шалунов (48), в составе "Металлурга" - Дмитрий Силантьев (54), Люк Джонсон (57).

Победа принесла "Локомотиву" Кубок открытия, вручаемый победителю стартового матча в сезоне. В таком матче традиционно играют действующий обладатель Кубка Гагарина ("Металлург") и финалист плей-офф ("Локомотив").