Месси и Роналду не попали в число номинантов на "Золотой мяч"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду отсутствуют в списке претендентов на получение "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту мира.

Список из 30 номинантов в среду опубликовал журнал France Football.

Выступающий сейчас за "Интер Майами" (США) нападающий Месси получал "Золотой мяч" восемь раз, в том числе в 2023 году. Он – самый титулованный обладатель награды.

Форвард Роналду из саудовского "Аль-Насра" - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В прошлом году он также не был номинирован на этот приз.

Ни Месси, ни Роналду не попали в число номинантов впервые с 2003 года.