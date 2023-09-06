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Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в список 30 спортсменов-претендентов на "Золотой мяч", вручаемый лучшем футболисту мира.

Список номинантов опубликовал в среду журнал France Football, организатор премии. В нем, в частности, присутствуют действующий обладатель приза француз Карим Бензема (играет за "Аль-Иттихад"), семикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами"), выступавший в "Локомотиве" и "Рубине" грузин Хвича Кварацхелия ("Наполи").

Таким образом, Роналду не попал в список претендентов впервые с 2003 года. Сам он – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Золотой мяч Карим Бензема Криштиану Роналду Лионель Месси Хвича Кварацхелия
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