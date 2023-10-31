Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту мира.

36-летний нападающий, на клубном уровне защищающий цвета американского клуба "Интер Майами", получил приз на церемонии награждения в Париже в понедельник.

Таким образом, Месси получил "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере, что является рекордом в истории трофея.

Второе место занимает португальский форвард саудовского клуба "Аль Наср" Криштиану Роналду – пять трофеев. Но на этот раз он не смог составить конкуренцию Месси, ибо впервые с 2003 года не попал в список претендентов.

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