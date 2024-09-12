Мексиканский футболист Монтес перешел из "Альмерии" в "Локомотив"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Центральный защитник сборной Мексики Сесар Монтес стал игроком "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до июня 2029 года", - говорится в сообщении.

Монтес начинал карьеру на родине в академии "Побладо Мигель Алеман", затем перешел в "Монтеррей". В его составе выиграл чемпионат Мексики, дважды – Кубок Мексики. Также он два раза стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В январе 2023 года Монтес перешел в испанский "Эспаньол", в сентябре того же года – в "Альмерию".

В составе мексиканской сборной он стал бронзовым призером ОИ-2020.