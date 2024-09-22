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ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян

При этом делегаты выступили за допуск во всех соревнованиях детей до 12 лет

ФИДЕ сохранила санкции в отношении россиян
Фото: Yi-Chin Lee/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Делегаты Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) выступили за сохранение всех санкций в отношении россиян.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШП), им было предложено проголосовать по трем пунктам:

1. Поддержать рекомендацию Совета ФИДЕ о консультациях с МОК и МПК о возможном допуске игроков с ограниченными возможностями здоровья и детей до 12 лет до участия во всех соревнованиях ФИДЕ

2. Сохранить все санкции

3. Снять все санкции с федераций шахмат России и Белоруссии.

В результате за сохранение санкций проголосовал 41 человек. При этом 66 делегатов выступили с поддержкой возможного допуска игроков с ограниченными возможностями здоровья и детей до 12 лет до всех соревнований под эгидой ФИДЕ. За снятие санкций с российской и белорусской национальных федераций шахмат проголосовал 21 делегат.

Воздержались 11 человек, 60 делегатов в голосовании не участвовали.

С 2022 года российские и белорусские шахматисты выступают только в индивидуальных соревнованиях и под нейтральным флагом.

МОК ФИДЕ МПК ФШР шахматы
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