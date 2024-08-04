ФШР сохранит членство в ФИДЕ как минимум до Генассамблеи

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по этике ФИДЕ удовлетворила просьбу Федерации шахмат России о том, чтобы решение о приостановке ее членства не вступило в силу во время рассмотрения апелляции. Об этом заявил "Интерфаксу" исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

"По решению первой инстанции бан должен вступить в силу 7 августа, то есть вот-вот. Нами, напомню, было направлено письмо с просьбой на время рассмотрения апелляции никаких действий, скажем так, не предпринимать. И позавчера мне пришел ответ за подписью председателя комиссии по этике господина (Франсуа) Стрюдома, где наша просьба была принята. Это означает, что с 7 августа нас не забанят", - сказал Ткачев.

"С большой долей вероятности окончательное решение будет принято на генеральной ассамблее – это высшая инстанция в ФИДЕ, которая собирается раз в два года. Как раз в этом году 21-22 сентября она работает, в том числе будет рассмотрен и наш вопрос", - отметил собеседник агентства.

7 июня Международная шахматная федерация на два года лишила членства ФШР, решение должно было вступить в силу через 60 дней. Федерация шахмат России в ответ подала апелляцию на это решение.